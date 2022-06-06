Цены на нефть выросли из-за слабого доллара и роста стоимости поставок для Азии

Мировые цены на нефть в понедельник утром повысились. Котировки поддерживают ослабление доллара и рост цен Saudi Aramco.

Мировые цены на нефть в понедельник утром повысились. Котировки поддерживают ослабление доллара и рост цен Saudi Aramco.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,6%, до 120,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 119,62 доллара.

Курс доллара к иене показывает снижение на 0,17%, к евро — на 0,1%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть, которые в этом случае становятся более доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

Рынки также оценивают новость о том, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии. Повышение цены на Arab Light для азиатских покупателей на 2,1 доллара оказалось сильнее ожидаемых 1-1,5 доллара.