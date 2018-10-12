Цены на нефть вновь показали рост

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть вновь начали расти после двухдневного снижения.

Как сообщает Report, декабрьские фьючерсы нефти марки Brent, по информации на 11:15 по бакинскому времени, подорожали на 1,22%, до 81,24 долларов/баррель.

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской бирже поднялась на 1,18%, до 71,81 доллара за баррель.

Отметим, что цена нефти Brent показала тенденцию роста за последний месяц, превысив на прошлой неделе отметку в 86 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с октября 2014 года. Волатильность нефтяных цен наблюдается с начала этой недели.