Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭА

Цены на нефть незначительно снизились утром в среду в ожидании отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,23 (0,35%) до $64,93 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на $0,23 (0,38%) до $60,81 за баррель.

Поддержку ценам на нефть накануне оказал рост стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций в отношении России.

Страны ОПЕК+ с начала года нарастили добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки. МЭА уже спрогнозировало, что это может привести к рекордному излишку предложения нефти на рынке в следующем году.