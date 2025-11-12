Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭА

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:57
    Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭА

    Цены на нефть незначительно снизились утром в среду в ожидании отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,23 (0,35%) до $64,93 за баррель.

    Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на $0,23 (0,38%) до $60,81 за баррель.

    Поддержку ценам на нефть накануне оказал рост стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита, в том числе из-за санкций в отношении России.

    Страны ОПЕК+ с начала года нарастили добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки. МЭА уже спрогнозировало, что это может привести к рекордному излишку предложения нефти на рынке в следующем году.

    стоимость нефти фьючерсы Brent WTI

    Последние новости

    10:14

    Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

    Финансы
    10:13

    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    10:10

    Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за тумана

    Внутренняя политика
    10:07
    Фото

    Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете UNWTO

    Туризм
    10:05

    МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимости

    Внешняя политика
    10:00

    АБР: Экспортеры в Азии сильно пострадали от тарифной политики США

    Бизнес
    09:58

    АБР: Объем бизнес-кредитов в Азербайджане к концу 2026 года превысит 16 млрд манатов

    Бизнес
    09:57

    Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭА

    Энергетика
    09:54

    Фархад Абдуллаев: Конституция отражает волю и единство азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    Лента новостей