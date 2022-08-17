Цены на нефть снизились на фоне опасений по поводу рецессии

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на опасениях инвесторов по поводу глобальной рецессии.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на опасениях инвесторов по поводу глобальной рецессии.

Как передает Report, это следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 91,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 86,31 доллара.

Ранее в среду была опубликована макроэкономическая статистика из Европы. Так, годовая инфляция Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1% с 9,4% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось ускорение лишь до 9,8%, а рост ВВП в Еврозоне составил 3,9%, в то время как аналитики ожидали 4%.

09.42

Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли после вчерашнего падения, рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,78%, до 94,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 87,3 доллара.

Стоимость нефти в среду утром растет после выхода статистики запасов этого вида сырья в США. По данным API, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 12 августа, снизились на 0,45 млн баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует американское Минэнерго.

Кроме того, причиной роста цен на "черное золото" может быть коррекция после трехдневного снижения стоимости этого вида сырья. Так, за эти три дня нефть марки Brent подешевела на 7,5%, марки WTI — на 8,5%. И, в частности, накануне цена Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с зимы.