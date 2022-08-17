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Нефть умеренно подорожала на данных о снижении ее запасов в США

Нефть умеренно подорожала на данных о снижении ее запасов в США Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли после вчерашнего падения, рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США.
Энергетика
17 августа 2022 г. 09:42
Нефть умеренно подорожала на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли после вчерашнего падения, рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,78%, до 94,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 87,3 доллара.

Стоимость нефти в среду утром растет после выхода статистики запасов этого вида сырья в США. По данным API, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 12 августа, снизились на 0,45 млн баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует американское Минэнерго.

Кроме того, причиной роста цен на "черное золото" может быть коррекция после трехдневного снижения стоимости этого вида сырья. Так, за эти три дня нефть марки Brent подешевела на 7,5%, марки WTI — на 8,5%. И, в частности, накануне цена Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с зимы.

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