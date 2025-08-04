Цены на нефть снижаются после решения ОПЕК+ о наращивании добычи

Цены на нефть опустились в понедельник, решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи усилило опасения в отношении избытка предложения на рынке, в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Цены на нефть опустились в понедельник, решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи усилило опасения в отношении избытка предложения на рынке, в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $69,46 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,1 (0,15%), до $67,23 за баррель.

Данные Министерства труда США, обнародованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в июле. Показатель вырос на 73 тыс., тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 110 тыс. Кроме того, данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.