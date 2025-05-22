Цены на нефть слабо изменились

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо изменились.

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо изменились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% - до $65,02 за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до $61,74.

США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана, сообщает Bloomberg. В то же время, по данным источников, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах.

Сдерживать рост котировок могут и данные по запасам нефти США. Так, за неделю по 16 мая их объем увеличился на 1,3 млн баррелей, или на 0,3% - до 443,2 млн баррелей.