Цены на нефть растут

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Нефть марки Brent вчера, 4 января, подорожала на 2% - до 56,46 доллара за баррель. Как сообщает Report, к росту цен на нефть привело неожиданное сокращение нефтяных запасов США и сокращение нефтедобычи странами ОПЕК в декабре.

Так, по информации Управления энергетической информации Минэнерго США, за неделю с 23 по 30 декабря запасы нефти упали на 7,4 млн баррелей в то время, как аналитики ожидали сокращение на 2 млн баррелей.

Помимо этого, опрос агентства Bloomberg показал, что объемы добычи нефти ОПЕК в декабре сократились на 0,93% или 310 тыс. - до 33,10 млн баррелей в день. В этот показатель не входит Индонезия, которая на официальном саммите в Вене 30 ноября приняла решение о выходе из картеля. Основной вклад в снижение показателя ОПЕК внесла Нигерия. Добыча в этой стране в декабре прошлого года упала на 12,1% или 200 тыс. - до 1,45 млн баррелей в день. Производство в Саудовской Аравии сократилось на 50 тыс., а в Венесуэле на 40 тыс. баррелей в день. Иран, Кувейт и Ангола снизили свои объемы добычи на 20 тыс. баррелей в день.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что цены на нефть в первой половине этого года стабилизируются и будут колебаться в диапазоне 48-62 доллара за баррель.