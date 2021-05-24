Цены на нефть растут из-за заминки в переговорах с Ираном

Goldman Sachs считают, что даже при потенциальном возобновлении экспорта из Ирана аргументы в пользу более высоких цен на нефть остаются неизменными

Цены на нефть отыграли часть потерь, понесенных на прошлой неделе на фоне заминки в возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года. Ее подписание могло бы увеличить поставки сырья. Непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном должны возобновиться на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля августовской нефти Brent 24 мая к 10:45 (по бакинскому времени) составила 66,79 долларов США (+0,66%). Баррель июльской нефти WTI торговался по 64 доллара США (+0,66%). Предыдущие торги завершились на уровне 66,35 долларов США и 63,58 долларов США соответственно.

Цены на нефть упали на прошлой неделе после того, как президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении нефтяного, банковского и судоходного секторов его страны.

«В последние месяцы добыча нефти в Иране росла, вероятно, в ожидании отмены санкций», — заявили аналитики ANZ в понедельник в записке.

Однако спикер иранского парламента заявил 23 мая, что 3-месячное соглашение о мониторинге между Тегераном и ядерным комитетом ООН истекло, поэтому доступ к некоторым иранским ядерным объектам будет закрыт.

Европейские дипломаты заявили на прошлой неделе, что неспособность договориться о продлении соглашения о мониторинге приведет к кризису непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном о возрождении ядерной сделки 2015 года. Эти переговоры должны возобновиться в Вене на этой неделе.

Бывший президент Дональд Трамп в мае 2018 года в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки и возобновил санкции против Ирана.

Аналитики Goldman Sachs считают, что даже при потенциальном возобновлении экспорта из Ирана аргументы в пользу более высоких цен на нефть остаются неизменными из-за увеличения глобального спроса, вызванного вакцинацией.

«Даже агрессивно предполагая возобновление [поставок иранской нефти] в июле, мы ожидаем, что цены на Brent все равно достигнут 80 долларов США за баррель в IV квартале 2021 года. Наш новый базовый сценарий, согласно которому [Иран возобновит экспорт сырья] в октябре, по-прежнему поддерживает наш прогноз в 80 долларов США за баррель этим летом», — отмечается в аналитической записке Goldman Sachs.