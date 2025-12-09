Цены на нефть продолжают снижаться после спада в 2% накануне
Энергетика
- 09 декабря, 2025
- 09:18
Цены на нефть продолжили снижение во вторник утром после спада в 2% за предыдущую торговую сессию, инвесторы по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до $62,32 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до $58,67.
Позднее во вторник начнется заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 89,4% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых.
