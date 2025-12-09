Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Цены на нефть продолжают снижаться после спада в 2% накануне

    Энергетика
    • 09 декабря, 2025
    • 09:18
    Цены на нефть продолжают снижаться после спада в 2% накануне

    Цены на нефть продолжили снижение во вторник утром после спада в 2% за предыдущую торговую сессию, инвесторы по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до $62,32 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до $58,67.

    Позднее во вторник начнется заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 89,4% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых.

    стоимость нефти фьючерсы Brent WTI ФРС США
    Elvis

    Последние новости

    09:57

    Австралия приобретает шесть ударных БПЛА Ghost Bat почти за $1 млрд

    Другие страны
    09:57

    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66

    Энергетика
    09:53

    Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездки

    Другие страны
    09:45
    Видео

    Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-Гобу

    Происшествия
    09:41

    В Товузе трехлетний ребенок утонул в бассейне

    Происшествия
    09:38

    В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчков

    Другие страны
    09:32

    В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибший

    Происшествия
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)

    Финансы
    09:18

    В Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова

    Индивидуальные
    Лента новостей