Цены на нефть продолжают расти на данных о снижении запасов в США

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть продолжают расти на данных о сокращении запасов бензина в США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.19 по Баку стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,96% — до 55,65 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,45% — до 53,10 доллара за баррель.

Согласно обнародованным в среду данным минэнерго США, запасы бензина в стране на прошлой неделе снизились на 0,3%, до 256,2 миллиона баррелей.