    Цены на нефть подорожали более чем на 2%

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 09:58
    Цены на нефть подорожали более чем на 2%

    Нефть продолжает дорожать утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,02 (2,6%), до $79,76 за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,45 (2,04%), до $72,68 за баррель.

    Представитель командования иранского Корпуса стражей исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

    Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

    "Brent" nefti 3 %-ə yaxın bahalaşıb
    Oil prices rise over 2%

