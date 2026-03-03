Цены на нефть подорожали более чем на 2%

Нефть продолжает дорожать утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,02 (2,6%), до $79,76 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,45 (2,04%), до $72,68 за баррель.

Представитель командования иранского Корпуса стражей исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.