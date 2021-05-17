Цены на нефть колеблются на фоне усиления пандемии в Азии

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 68,69 доллара

Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо колеблются возле показателей предыдущего закрытия в неопределённости относительно прогнозов динамики спроса на сырьё в свете ситуации с новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 68,69 доллара США, июльских фьючерсов на WTI — росла на 0,12%, до 65,44 доллара США за баррель, июньских фьючерсов на WTI – увеличивалась на 0,05%, до 65,41 доллара США за баррель.

Цены на нефть колеблются в понедельник утром после роста в течение двух торговых сессий. На настроение инвесторов влияют вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Азии.

С другой стороны, оптимизму инвесторов способствует восстановление спроса на "черное золото" в других ключевых районах мира. "Восстановление, происходящее в Европе и США, благоприятно сказывается на ценах на нефть", — сказал агентству Bloomberg партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Дефицит бензина, от которого страдает Восточное побережье США, в воскресенье постепенно уменьшился: еще 1 тыс. АЗС получили топливо, поскольку система трубопроводов Colonial Pipeline протяженностью 8 900 км оправилась от разрушительной кибератаки.

«Сегодня у рынка нет четкого направления, хотя новая волна ограничений для сдерживания пандемии в Азии ухудшает его настроение», — сказал Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.

Неутешительные данные по розничной торговле из Китая также усилили давление на цены, сказал Йошида из Rakuten. Розничные продажи в Китае выросли на 17,7% в апреле по сравнению с прошлым годом при прогнозном росте на 24,8%.

Переработка сырой нефти в Китае в апреле выросла на 7,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но не достигла пика, наблюдавшегося в IV квартале 2020 года.

«Учитывая растущую обеспокоенность распространяющейся пандемией в Азии, ожидается, что цены на Brent на этой неделе останутся в торговом диапазоне, а поддержка ожидается на уровне около 63 доллара США за баррель», — сказал Казухико Сайто, главный аналитик товарного брокера Fujitomi Co.

Между тем, энергетические компании США расширили парк буровых установок для добычи нефти и природного газа в течение третьей недели подряд — более высокие цены на сырье вынуждают некоторых бурильщиков возвращаться к скважинам, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes Co.

На Ближнем Востоке Израиль и правящая группировка боевиков ХАМАС столкнулись с растущими международными призывами к прекращению огня и прекратить длящиеся вторую неделю боевые действия.

«Пока противостояние [между Израилем и Палестиной] не перекинется на нефтедобывающие страны региона, его влияние на рынок нефти будет ограниченным», — сказал Сайто из Fujitomi.