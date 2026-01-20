Цены на газ в Европе выросли на 0,5%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника выросли на 0,5% к расчетной цене понедельника, чуть менее чем до $428 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $429,8 (+1%). Далее их стоимость составила $427,7 (+0,5%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $425,7 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.