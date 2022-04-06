О нас
Аудио новости

Цены на газ в Европе снизились почти на 3%

Цены на газ в Европе снизились почти на 3% Стоимость газа в Европе в среду утром продемонстрировала негативную динамику, находясь ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
6 апреля 2022 г. 10:57
Цены на газ в Европе снизились почти на 3%

Стоимость газа в Европе в среду утром продемонстрировала негативную динамику, находясь ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 160,9 доллара. Затем снижение чуть замедлилось — до 2,8% к расчетной цене вторника, стоимость контракта составила 1 189 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность из-за боевых действий в Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 3%-dək azalıb

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
31 марта 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi