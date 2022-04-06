Цены на газ в Европе снизились почти на 3%

Стоимость газа в Европе в среду утром продемонстрировала негативную динамику, находясь ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе в среду утром продемонстрировала негативную динамику, находясь ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 160,9 доллара. Затем снижение чуть замедлилось — до 2,8% к расчетной цене вторника, стоимость контракта составила 1 189 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность из-за боевых действий в Украине.