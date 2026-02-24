Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника незначительно снизились к расчетной цене понедельника - на 0,8%, до $385,6 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $385,3 (-0,8%). Далее их стоимость составила $385,6 доллара (-0,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $388,5 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.