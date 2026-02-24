Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    • 24 февраля, 2026
    • 12:09
    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника незначительно снизились к расчетной цене понедельника - на 0,8%, до $385,6 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $385,3 (-0,8%). Далее их стоимость составила $385,6 доллара (-0,8%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $388,5 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

    стоимость газа Европа фьючерсы

    Последние новости

    12:10

    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    12:09

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:05

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    12:04
    Фото

    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:03

    В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

    Инфраструктура
    12:01

    В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    11:59

    В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

    Милли Меджлис
    11:59

    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    Наука и образование
    11:54

    ММ одобрил в III чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    Лента новостей