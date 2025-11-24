Цены на газ в Европе опустились ниже $350 впервые с 2024 года
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 12 июля 2024 года опустились ниже $350 за тысячу кубометров.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $356,8 (-0,8%).
Стоимость составляет $349,2 (-2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $359,7 за тысячу кубометров. Ранее газовые котировки опускались ниже $350 12 июля 2024 года.
