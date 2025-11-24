Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Цены на газ в Европе опустились ниже $350 впервые с 2024 года

    Энергетика
    • 24 ноября, 2025
    • 14:06
    Биржевые цены на газ в Европе впервые с 12 июля 2024 года опустились ниже $350 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $356,8 (-0,8%).

    Стоимость составляет $349,2 (-2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $359,7 за тысячу кубометров. Ранее газовые котировки опускались ниже $350 12 июля 2024 года.

