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Цены на газ в Европе достигли 2 100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 2 100 долларов за тысячу кубометров Cтоимость газа выросли к расчетной цене пятницы примерно на 1,6%.
Энергетика
8 августа 2022 г. 12:23
Цены на газ в Европе достигли 2 100 долларов за тысячу кубометров

Cтоимость газа выросли к расчетной цене пятницы примерно на 1,6%.

Как передает Report, фьючерсные контракты на газ с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) торгуются у отметки 2 100 долларов за тысячу кубометров.

Пока сегодняшний ценовой минимум составляет 2056,7 доллара (-0,5% к расчетной цене пятницы — 2 066,5 доллара), максимум — 2 100 доллара за тысячу кубометров (+1,6%), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Проблемы на рынке связаны с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Экспорт российского газа упал после начала боевых действий в Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe reach $2,100 per thousand cubic meters

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