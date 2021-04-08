Цены на газ устанавливают новый рекорд

Средняя цена тысячи кубометров газа на европейских хабах превышает 250 долларов США

Мировые цены на газ установили рекорд и достигли наивысшего уровня с осени 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на мнение аналитиков, которые рассчитывают на сохранение тенденции до конца года.

По состоянию на начало апреля средняя цена тысячи кубометров газа на европейских хабах превышает 250 долларов США. На нидерландском TTF торгуются фьючерсы с датой поставки в четвертом квартале 2021 года по 21 евро за один мегаватт/час.

Эксперты уверены, что главной причиной роста цен стало активное заполнение трейдерами подземных хранилищ. Последнее снижает предложение на спотовом (текущем) рынке. В настоящее время основные европейские хранилища заполнены на 31% — против 29% в конце февраля.

При этом из резервуаров также извлекаются прежние запасы. С декабря по февраль было извлечено 69 миллиардов кубометров газа, что на 24 миллиарда больше показателей прошлого года. Такая ситуация сложилась из-за более холодных по сравнению с ожиданиями зимы и весны.

Помимо этого, "Коммерсант" указал, что большую роль сыграл переход многих промышленных производителей с угля на газ. Пойти на это их вынудило подорожание квот на вредные выбросы, торгующихся на специальных биржах. В апреле квота на выброс тонны диоксида углерода торгуется по 43 евро.