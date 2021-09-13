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Цены на электричество в Великобритании выросли в 7 раз

Цены на электричество в Великобритании выросли в 7 раз Стоимость электроэнергии в Великобритании достигла рекордных показателей, увеличившись с начала августа втрое.
Энергетика
13 сентября 2021 г. 23:59
Цены на электричество в Великобритании выросли в 7 раз

Стоимость электроэнергии в Великобритании достигла рекордных показателей, увеличившись с начала августа втрое. В годовом выражении цены выросли почти в семь раз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Wall Street Journal.

Газета приводит данные аналитической компании ICIS, которая указывает, что в стране на 8 сентября цена за мегаватт-час составила 331,66 евро (рекорд с 1999 года).

В Германии стоимость электроэнергии по итогам августа достигла 129,75 евро за мВт/час, что на 30% больше, чем месяцем ранее.

Электроэнергия дорожает, в том числе из-за снижения производства на ветряных электростанциях в Северном море. Чтобы компенсировать потери в обеих странах использовалось электричество, вырабатываемое угольными и газовыми станциями.

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