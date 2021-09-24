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Цены на Brent достигли максимума за три года

Цены на Brent достигли максимума за три года Мировые цены на нефть начинают четвертый торговый день подряд ростом, нефть марки Brent подорожала до максимума почти за три года, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
24 сентября 2021 г. 14:11
Цены на Brent достигли максимума за три года

Мировые цены на нефть начинают четвертый торговый день подряд ростом, нефть марки Brent подорожала до максимума почти за три года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 08.58 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,13%, до 77,35 доллара США за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,04%, до 73,33 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен четвертый день подряд. За это время "черное золото" марки Brent подорожало на 4,5%, а WTI – на 4,3%. При этом нефть марки Brent достигла максимального с октября 2018 года значения.

По мнению аналитиков Marex, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на сырую нефть могут постепенно расти на фоне импорта из Японии. Так, согласно данным нефтяной ассоциации страны, чистые запасы нефти в стране за неделю с 12 по 18 сентября снизились на 882,4 тыс. килолитров.

Тем не менее, по словам аналитиков, в целом спрос на нефть пока остается достаточно умеренным. "Спрос со стороны авиационной отрасли в последние месяцы замедлился и остается значительно ниже уровня, предшествующего пандемии ковида", — пояснили эксперты.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” neftinin qiyməti son üç ilin ən yüksək həddinə çatıb
Версия на английском языке Brent prices hit three-year high

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