Цена угля в США превысила 100 долларов за тонну впервые за 13 лет

В США цены на уголь превысили 100 долларов за тонну впервые с 2008 года.

В США цены на уголь превысили 100 долларов за тонну впервые с 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

События в Украине привели к резкому изменению ситуации на международном энергетическом рынке, побуждая покупателей искать замену российскому углю, на долю которого приходилось почти 18% мирового экспорта в 2020 году. В то же время восстановление глобальной экономики после пандемии COVID-19 способствует повышению спроса на топливо, отмечают эксперты.

Хотя производители электроэнергии в США пытаются сократить использование угля, его потребление фактически выросло в прошлом году на фоне подорожания природного газа.

Уголь из центральных Аппалачей подорожал на прошлой неделе на 9% - до 106,15 долларов за тонну, согласно данным правительства. Это самый высокий показатель с конца 2008 года. Цены в Иллинойсском угольном бассейне выросли до 109,55 долларов, превысив отметку в 100 долларов впервые с 2005 года. Стоимость угля в этих угледобывающих регионах страны повышается быстрее, чем в других, поскольку имеют более легкий доступ к международным рынкам.

Экспорт угля из США в 2021 году вырос на 23% и, как ожидается, увеличится на 3,3% в этом году, поскольку горнодобывающие компании хотят воспользоваться рекордными ценами на мировых рынках.