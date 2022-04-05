О нас
Аудио новости

Цена угля в США превысила 100 долларов за тонну впервые за 13 лет

Цена угля в США превысила 100 долларов за тонну впервые за 13 лет В США цены на уголь превысили 100 долларов за тонну впервые с 2008 года.
Энергетика
5 апреля 2022 г. 17:25
Цена угля в США превысила 100 долларов за тонну впервые за 13 лет

В США цены на уголь превысили 100 долларов за тонну впервые с 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

События в Украине привели к резкому изменению ситуации на международном энергетическом рынке, побуждая покупателей искать замену российскому углю, на долю которого приходилось почти 18% мирового экспорта в 2020 году. В то же время восстановление глобальной экономики после пандемии COVID-19 способствует повышению спроса на топливо, отмечают эксперты.

Хотя производители электроэнергии в США пытаются сократить использование угля, его потребление фактически выросло в прошлом году на фоне подорожания природного газа.

Уголь из центральных Аппалачей подорожал на прошлой неделе на 9% - до 106,15 долларов за тонну, согласно данным правительства. Это самый высокий показатель с конца 2008 года. Цены в Иллинойсском угольном бассейне выросли до 109,55 долларов, превысив отметку в 100 долларов впервые с 2005 года. Стоимость угля в этих угледобывающих регионах страны повышается быстрее, чем в других, поскольку имеют более легкий доступ к международным рынкам.

Экспорт угля из США в 2021 году вырос на 23% и, как ожидается, увеличится на 3,3% в этом году, поскольку горнодобывающие компании хотят воспользоваться рекордными ценами на мировых рынках.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi