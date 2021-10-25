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Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет

Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше 85 долларов США за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
25 октября 2021 г. 16:51
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет

Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше 85 долларов США за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 16.24 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,11%, до 85,59 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,52%, до 85,03 доллара США за баррель.

Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.

Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

По данным Glodman Sachs, мировой спрос на этот вид топлива уже достиг 99 миллионов баррелей в сутки, и скоро вернется к доковидному уровню в 100 миллионов, поскольку большая часть азиатских потребителей уже восстанавливается после штамма "дельта".

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Версия на английском языке WTI rises above $85 per barrel

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