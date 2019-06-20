Цена барреля выросла до $56,91 за баррель

Цена на нефть на Нью-Йоркской бирже в четверг выросла более чем на 5% после сообщений о сбитом Ираном американском беспилотнике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно информации на сайте биржи, к 13:15 цена барреля нефти с поставкой в августе выросла на 5,45% или на $2,94 до $56,91 за баррель.

Как отметила телекомпания CNN, комментируя ситуацию на бирже, рост цен на нефть связан с опасениями участников рынка по поводу возможного нарушения поставок нефти из района Персидского залива. "Если рассматривать ситуацию в целом, то этот инцидент вызывает озабоченность, поскольку в результате возникает ситуация неопределенности, - привело информационное агентство Bloomberg мнение руководителя департамента инвестиций банковского холдинга Bryn Mawr Trust Co Эрни Чечилиа. - В долгосрочной перспективе мы считаем, что любая проблема должна быть разрешена дипломатическими методами".