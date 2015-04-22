​Цена нефти на мировом рынке начала снижаться

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 2,2%, и составила 56,61 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также произошло аналогичное снижение цен. Один баррель нефти этой марки упал в цене на 2,2% и достиг отметки 62,08 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.