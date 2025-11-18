Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель

Мировые цены на нефть снизились во вторник утром, трейдеры оценивают рыночные факторы, такие как объем предложения и спроса на рынке черного золота.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,67% к уровню предыдущего закрытия, до $63,77 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до $59,44.

Международного энергетического агентство (МЭА), восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тыс. баррелей в сутки, до 33,6 млн баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тыс. баррелей в сутки.

В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 млн баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.