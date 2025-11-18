Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель

    Энергетика
    • 18 ноября, 2025
    • 09:39
    Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель

    Мировые цены на нефть снизились во вторник утром, трейдеры оценивают рыночные факторы, такие как объем предложения и спроса на рынке черного золота.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,67% к уровню предыдущего закрытия, до $63,77 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до $59,44.

    Международного энергетического агентство (МЭА), восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тыс. баррелей в сутки, до 33,6 млн баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тыс. баррелей в сутки.

    В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 млн баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.

    ОПЕК+ фьючерсы стоимость нефти Brent WTI

    Последние новости

    09:53

    Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде

    Индивидуальные
    09:52

    Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

    Внешняя политика
    09:49

    Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррель

    Энергетика
    09:46

    В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖ

    В регионе
    09:45

    В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзамен

    Наука и образование
    09:39

    Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель

    Энергетика
    09:36

    В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатов

    Происшествия
    09:35

    Хафиз Пашаев: Форумы мозговых центров - стимул для развития отношений Баку и Вашингтона

    Внешняя политика
    09:31

    В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей