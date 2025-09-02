Цена нефти Brent выросла до $68,43 за баррель

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Энергетика
    • 02 сентября, 2025
    • 10:00
    Цены на нефть повышаются утром во вторник на фоне опасений относительно стабильности российских поставок.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:14 по Баку составляет $68,43 за баррель, что на $0,28 (0,41%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,67 (1%) до $68,15 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,9 (1,41%) от уровня закрытия пятницы, до $64,91 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

    Английская версия Английская версия
    Brent crude oil price rises to $68.43 per barrel

