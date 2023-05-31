Цена нефти Brent снизилась до 73,35 долларов за баррель

Цены на нефть продолжили снижение в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.

Цены на нефть продолжили снижение в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 73,35 долларов за баррель, что на 0,19 долларов (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,24 доллара (0,35%), до 69,22 доллара за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Согласно обнародованным данным, майское значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности не оправдало прогноза аналитиков на уровне 49,4 пункта, снизившись до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Слабая статистика усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.