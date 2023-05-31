О нас

Цена нефти Brent снизилась до 73,35 долларов за баррель

Цена нефти Brent снизилась до 73,35 долларов за баррель Цены на нефть продолжили снижение в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.
Энергетика
31 мая 2023 г. 10:02
Цена нефти Brent снизилась до 73,35 долларов за баррель

Цены на нефть продолжили снижение в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 73,35 долларов за баррель, что на 0,19 долларов (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,24 доллара (0,35%), до 69,22 доллара за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Согласно обнародованным данным, майское значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности не оправдало прогноза аналитиков на уровне 49,4 пункта, снизившись до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Слабая статистика усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

КТК с начала года отгрузил 27,1 млн тонн нефти с морского терминала
КТК с начала года отгрузил 27,1 млн тонн нефти с морского терминала
31 мая 2023 г. 09:50
Азербайджанская нефть подешевела почти на 3%
Азербайджанская нефть подешевела почти на 3%
31 мая 2023 г. 09:20
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане
30 мая 2023 г. 22:03
Джавид Абдуллаев: Азербайджан имеет более 290 ГВ потенциала возобновляемых источников энергии 
Джавид Абдуллаев: Азербайджан имеет более 290 ГВ потенциала возобновляемых источников энергии 
30 мая 2023 г. 18:10
Министерство энергетики достигло соглашения о взаимном обмене информацией с американской компанией
Министерство энергетики достигло соглашения о взаимном обмене информацией с американской компанией
30 мая 2023 г. 18:05
Будет подписано соглашение с иностранными компаниями об использовании потенциала возобновляемых источников энергии Нахчывана
Будет подписано соглашение с иностранными компаниями об использовании потенциала возобновляемых источников энергии Нахчывана
30 мая 2023 г. 17:57
Министр: Инвесторам в Азербайджане стоит рассмотреть проекты использования зеленой энергии в отоплении
Министр: Инвесторам в Азербайджане стоит рассмотреть проекты использования зеленой энергии в отоплении
30 мая 2023 г. 16:19
SOCAR обсудила с Boston Consulting Group возможности сотрудничества в области цифровизации
ФотоSOCAR обсудила с Boston Consulting Group возможности сотрудничества в области цифровизации
30 мая 2023 г. 14:46
Индийская ONGC планирует вложить $12 млрд в зеленую энергетику до 2030 года
Индийская ONGC планирует вложить $12 млрд в "зеленую энергетику" до 2030 года
30 мая 2023 г. 12:52
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5%
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5%
30 мая 2023 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi