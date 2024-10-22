Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок снизились в ходе торгов во вторник после существенного подъема днем ранее.

Цены на нефть эталонных марок снизились в ходе торгов во вторник после существенного подъема днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 73,96 доллара за баррель.

Это на 0,33 долларов (на 0,43%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на 0,21 долларов (на 0,3%) до 70,35 долларов за баррель.

Подъем цен на нефть в понедельник произошел после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки "больше, чем ожидалось, в рамках серии мер экономического стимулирования", заявил старший рыночный аналитик XS.com Самер Хасн. По его словам, это "поддерживает перспективы роста спроса на нефть", сообщает MarketWatch.

Однако опасения по поводу объемов спроса со стороны КНР, крупнейшего импортера нефти в мире, сохраняются, и трейдеры ждут более явных признаков улучшения ситуации в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Также участников торгов беспокоит возможное возникновение переизбытка нефти на глобальном рынке после восстановления добычи странами ОПЕК+ в декабре.