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Цена нефти Brent на ICE ускорила рост до $68,3 за баррель

Цена нефти Brent на ICE ускорила рост до $68,3 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года ускорил рост до $68,3 за баррель, что стало максимальным значением за день.
Энергетика
11 июня 2025 г. 19:29
Цена нефти Brent на ICE ускорила рост до $68,3 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года ускорил рост до $68,3 за баррель, что стало максимальным значением за день.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:49 по Баку, цена Brent росла на 2,15% - до $68,03 за баррель, поднимаясь выше $68 за баррель впервые с 23 апреля 2025 года.

К 18:17 фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $68,3 за баррель (+2,55%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 2,59% - до $66,64 за баррель, что стало максимальным значением за день. По данным на 19:01, цена Brent росла на 2,16% - до $68,04 за баррель, стоимость нефти WTI торговалась на уровне $66,3 за баррель (+2,06%).

Ранее Минэнерго США незначительно повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году - до $65,97 за баррель с $65,85 за баррель, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства. Минэнерго США отмечало, что снижение нефтяных котировок спровоцировано увеличением мировых запасов нефти, которые стали результатом замедления спроса на нее и ускоренного роста добычи от стран ОПЕК+.

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