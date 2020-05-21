Цена на нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара

Мировые цены на нефть в четверг растут на снижении опасений за переизбыток сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% - до 36,41 доллара США за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,91%, до 34,12 доллара США за баррель.

Цены на нефть продолжают уверенный рост после того, как данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране упали, ослабив беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения.Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 млн баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 млн баррелей.Аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечают, что признаки того, что давление на хранилища нефти снижается являются позитивными для цен, при этом последние данные показывают, что "падение запасов обусловлено скорее факторами предложения, чем ростом спроса на продукцию".