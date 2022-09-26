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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель Мировые котировки нефти в понедельник утром снизились на опасениях по поводу возможной рецессии и перспектив спроса, цена нефти марки Brent составила ниже 85 долларов впервые с 14 января.
Энергетика
26 сентября 2022 г. 09:04
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель

Мировые котировки нефти в понедельник утром снизились на опасениях по поводу возможной рецессии и перспектив спроса, цена нефти марки Brent составила ниже 85 долларов впервые с 14 января.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,53%, до 84,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 78,36 доллара.

Опасения рынков по поводу возможной рецессии усилились после того, как ряд крупных центробанков на прошлой неделе продолжили повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции. В том числе ставку подняла и Федеральная резервная системы (ФРС) США, и эксперты полагают, что в ноябре регулятор вновь поднимет показатель.

На этом фоне укрепился и курс доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) торгуется на уровне 114 пунктов — впервые с мая 2002 года. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

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Версия на английском языке Brent prices fall below $85 per barrel

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