Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель

Мировые котировки нефти в понедельник утром снизились на опасениях по поводу возможной рецессии и перспектив спроса, цена нефти марки Brent составила ниже 85 долларов впервые с 14 января.

Мировые котировки нефти в понедельник утром снизились на опасениях по поводу возможной рецессии и перспектив спроса, цена нефти марки Brent составила ниже 85 долларов впервые с 14 января.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,53%, до 84,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 78,36 доллара.

Опасения рынков по поводу возможной рецессии усилились после того, как ряд крупных центробанков на прошлой неделе продолжили повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции. В том числе ставку подняла и Федеральная резервная системы (ФРС) США, и эксперты полагают, что в ноябре регулятор вновь поднимет показатель.

На этом фоне укрепился и курс доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) торгуется на уровне 114 пунктов — впервые с мая 2002 года. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.