​Цена на Brent достигла шестимесячного максимума

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent после шестимесячного перерыва пробила отметку в 50 долларов/баррель. Как сообщает Report, в последний раз Brent продавалась дороже 50 долларов 4 ноября 2015 года.

Нефть преодолела психологическую отметку в 50 долларов за баррель после опубликованных 25 мая Управлением энергетической информации Минэнерго США (EIA) данных об уровне нефтяных резервов, которые оказались ниже прогнозируемых. Так, резервы сократились на 4,226 млн. баррелей против прогнозов в 2,450 млн. баррелей. Отметим, что днем ранее, 24 мая, сигналы о возможном резком сокращении резервов поступили из Американского института нефти (API).

Аналитическая группа Report считает, что нефтяные цены могут скорректироваться до 47 долларов за баррель. Затем существует вероятность роста цены на Brent до 55 долларов. Следует учесть, что нефтяные цены с зафиксированной 20 января этого года минимальной отметки в 27,10 доллара/баррель за 4 месяца показали рост на 85%. На этом уровне у трейдеров может возникнуть желание получить прибыль, что приведет к некоторому спаду цен. Однако сокращение нефтяных резервов и количества активных нефтяных вышек в США в ближайшие 2-3 месяца помешает резкому падению цен.