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Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $82

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $82 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,43 или 0,52%, до $81,99.
Энергетика
23 января 2025 г. 09:34
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $82

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,43 или 0,52%, до $81,99.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $78,73.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price keeps falling
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 82 dollardan aşağı düşüb

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