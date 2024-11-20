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Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 75 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 75 долларов 09:56
Энергетика
20 ноября 2024 г. 10:06
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 75 долларов

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,78 доллара за баррель или 1,04%, до 74,4 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73,31 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil drops below $75
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 75 dollardan aşağı düşüb

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