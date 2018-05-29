Цена на азербайджанскую нефть осталась стабильной

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке не изменилась.

Как сообщает Report, это связано с празднованием в Великобритании банковских каникул в последний понедельник мая (Spring bank holiday).

На прошлой неделе баррель Azeri LT CIF подешевел на 2,57 доллара или 3,21%, до 77,55 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).