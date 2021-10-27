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Цена газа в Европе снизилась на 3%

Цена газа в Европе снизилась на 3% Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе резко снизилась на 3%, до 1 015 долларов за 1 тысячу кубометров на новостях о планах "Газпрома" по заполнению европейских подземных хранилищ газа.
Энергетика
27 октября 2021 г. 21:17
Цена газа в Европе снизилась на 3%

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе резко снизилась на 3%, до 1 015 долларов за 1 тысячу кубометров на новостях о планах "Газпрома" по заполнению европейских подземных хранилищ газа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

Цена ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1062,7 доллара за тысячу кубометров, в течение дня держалась на уровне 1 030-1 050 долларов, а к концу торгов после новостей о планах "Газпрома" по закачке резко снизилась на 3%, до 1 014,8 доллара за тысячу кубометров, что на 4,4% ниже расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне чуть выше 1 070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1 061,4 доллара.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала отметил, что "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как 8 ноября завершит заполнение ПХГ в России.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

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