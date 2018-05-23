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    Цена азербайджанской нефти вновь превысила 81 доллар

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,42 доллара или 1,78%.

    Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 81,32 доллара/баррель.

    Отметим, что в впервые в этом году цена AzeriLTCIF превысила 81 доллар на прошлой неделе.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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