Цена азербайджанской нефти вновь превысила 81 доллар

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,42 доллара или 1,78%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 81,32 доллара/баррель.

Отметим, что в впервые в этом году цена AzeriLTCIF превысила 81 доллар на прошлой неделе.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).