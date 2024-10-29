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Цена азербайджанской нефти упала ниже 73 долларов

Цена азербайджанской нефти упала ниже 73 долларов 09:34
Энергетика
29 октября 2024 г. 09:39
Цена азербайджанской нефти упала ниже 73 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке упала на 3,79 доллара или 4,95%, до 72,84 доллара.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 71,44 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $73
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dollardan aşağı düşüb

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