​Цена азербайджанской нефти снизилась

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, снизилась на 0,12 долларов или 0,19% .

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 63,61 долларов/баррель.

В конце прошлой недели цена азербайджанской нефти составляла 63,33, а вчера 63,73 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена нефти "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).