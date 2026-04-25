    Стоимость барреля азербайджанской нефти приблизилась к $114

    Энергетика
    • 25 апреля, 2026
    • 11:26
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,95 или 1,74% - до $113,97.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $111,56.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) понизилась на $1,84 или 1,69% - до $110,78 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollara yüksəlib
    Azerbaijani oil price almost reaches $114

