Стоимость барреля азербайджанской нефти приблизилась к $114
- 25 апреля, 2026
- 11:26
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,95 или 1,74% - до $113,97.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $111,56.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) понизилась на $1,84 или 1,69% - до $110,78 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.