Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,83 доллара или 0,95%, до 88,53 доллара.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,83 доллара или 0,95%, до 88,53 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майского фьючерса на нефть марки Brent составила 86,73 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.