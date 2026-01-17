Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 17 января, 2026
    • 10:52
    Цена азербайджанской нефти превысила $70

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,25 или 1,8% - до $70,54.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,76.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) выросла на $1,09 или 1,63% - до $68,08 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötüb
    Azeri Light oil price rises to $70.54 per barrel

