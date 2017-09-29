Бывший глава PetroVietnam приговорен к смертной казни за хищение госсредств

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Бывший председатель совета директоров вьетнамской государственной нефтегазовой компании PetroVietnam Нгуен Суан Шон приговорен судом в столице страны Ханое к смертной казни за хищение государственных средств в особо крупном размере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Суд признал Нгуен Суан Шона виновным по трем обвинениям: заведомое нарушение государственных нормативных актов в управлении экономикой, повлекшее за собой значительные потери бюджетных средств, использование служебного положения в целях личного обогащения и хищение государственных средств в особо крупном размере.

Вместе с Нгуен Суан Шоном перед судом предстали еще 50 государственных служащих и сотрудников банка. Ха Ван Тхам, бывший председатель совета директоров Ocean Bank, был приговорен судом к пожизненному заключению.

Региональные наблюдатели отмечают, что судебный процесс в Ханое над сотрудниками Ocean Bank и PetroVietnam стал одним из крупнейших процессов о коррупции в истории Вьетнама.