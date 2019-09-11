BP: Бурение скважины на блоке "Шафаг-Асиман" может начаться в следующем месяце

"Проект по разведочному бурению на "Шафаг-Асиман" включает бурение разведочной скважины (SAXO1) на контрактной площади "Шафаг-Асиман". Отчет об оценке воздействия на окружающую среду и социально-экономическую сферу буровых работ на скважине 2 августа этого года был представлен Министерству экологии и природных ресурсов".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь BP Azerbaijan Тамам Баятлы.

По ее словам, BP в настоящее время ожидает одобрения правительства, чтобы приступить к проекту: "Мы ожидаем ответа от правительства примерно в октябре. Разведочная скважина SAXO1 будет пробурена примерно в 125 км к юго-востоку от Баку на контрактной площади "Шафаг-Асиман" на морском участке глубиной 624 м. На бурение потребуется до 12 месяцев".

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено поровну. Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку.