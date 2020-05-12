​Бурение первой скважины на мелководном Абшероне отложено на 2021 год

Продолжается планирование работ по бурению разведочной скважины на выбранных участках мелководной части Абшеронского полуострова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Отмечается, что бурение скважины планируется начать в начале следующего года после завершения подготовительных работ на выбранной для этой цели буровой установке.

В предыдущем отчете планировалось начать бурение скважины в конце этого года.

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.

В перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова предположительно имеются запасы нефти. Бурение планируется производить с помощью плавучей буровой установки "Сатти", принадлежащую компании "КазМунайГаз".