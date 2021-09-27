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Британские топливные компании ожидают нормализации спроса на бензин

Британские топливные компании ожидают нормализации спроса на бензин Британские топливные компании прогнозируют, что ажиотажный спрос на бензин, возникший в Соединенном Королевстве на прошлой неделе, прекратится в ближайшие дни.
Энергетика
27 сентября 2021 г. 22:06
Британские топливные компании ожидают нормализации спроса на бензин

Британские топливные компании прогнозируют, что ажиотажный спрос на бензин, возникший в Соединенном Королевстве на прошлой неделе, прекратится в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном совместном заявлении крупнейших представителей отрасли, включая BP, Shell и ExxonMobil.

"На британских нефтеперерабатывающих предприятиях и в нефтехранилищах много топлива. Вся наша отрасль тесно сотрудничает с правительством, чтобы гарантировать доставку топлива на АЗС по всей стране, - сказано в документе. - Поскольку сейчас большинство автомобилей в Великобритании заправлены сверх обычного уровня, мы ожидаем, что спрос вернется к норме в ближайшие дни, снизив нагрузку на АЗС. Мы призываем всех приобретать топливо в обычном режиме".

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В компании объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на многих АЗС топлива нет уже несколько дней.

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