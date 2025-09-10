Brent подорожала до $67,3 за баррель
Энергетика
- 10 сентября, 2025
- 19:58
Цены на нефть ускорили рост к вечеру среды, инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают перспективы усиления давления США на покупателей российской нефти.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
К 19:33 по Баку ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на $0,88 (1,33%) до $67,27 за баррель. К этому времени цена октябрьских фьючерсов WTI на бирже NYMEX поднималась на $0,91 (1,45%) до $63,54 за баррель.
Последние новости
20:58
Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничестваЭкономика
20:55
Фото
Азербайджан и ЧБТР обсудили вопросы сотрудничестваФинансы
20:46
Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над УкраинойДругие страны
20:43
NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентстваДругие страны
20:42
Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезногоВ регионе
20:38
В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшиеПроисшествия
20:24
Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и ГазыДругие страны
20:18
В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможетДругие страны
20:15