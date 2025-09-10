ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    Brent подорожала до $67,3 за баррель

    Энергетика
    • 10 сентября, 2025
    • 19:58
    Brent подорожала до $67,3 за баррель

    Цены на нефть ускорили рост к вечеру среды, инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают перспективы усиления давления США на покупателей российской нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    К 19:33 по Баку ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на $0,88 (1,33%) до $67,27 за баррель. К этому времени цена октябрьских фьючерсов WTI на бирже NYMEX поднималась на $0,91 (1,45%) до $63,54 за баррель.

