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Brent подешевела до $95,5

Brent подешевела до $95,5 Котировки нефти снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти.
Энергетика
22 августа 2022 г. 09:49
Brent подешевела до $95,5

Котировки нефти снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, к 8:13 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,27 (1,31%), до $95,45 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,13, до $96,72 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,26 (1,39%), до $89,18 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,27, до $90,77 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,4%.

В центре внимания участников рынка - заявления о переговорах по ядерной сделке с Ираном, сделанные на минувших выходных.

"Мы можем быть ближе к заключению сделки, чем это было две недели назад, но результат остается непредсказуемым, поскольку сохраняются некоторые противоречия. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным", - сообщил порталу Axios представитель Белого дома на условиях анонимности.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Treading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

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Версия на английском языке Brent price drops to $95.5
Версия на азербайджанском языке “Brent” nefti 95 dollara qədər ucuzlaşıb

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