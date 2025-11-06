BP увеличила поставки попутного газа SOCAR c АЧГ почти на 17%

Компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited в январе-сентябре 2025 года передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 2,1 млрд кубометров попутного газа, добытого на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации оператора блока компании "BP-Azerbaijan".

В январе-сентябре 2024 года SOCAR было передано 1,8 млрд кубометров попутного газа с АЧГ. Таким образом, за 9 месяцев 2025 года этот показатель увеличился на 16,7%.

Ежесуточно в отчетный период текущего года SOCAR получала в среднем 8 млн кубометров попутного газа против показателя годом ранее 6,5 млн кубометров в сутки.

Остальной объем добытого с блока АЧГ попутного газа был повторно закачан в коллектор для поддержания давления.