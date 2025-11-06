Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    BP увеличила поставки попутного газа SOCAR c АЧГ почти на 17%

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 12:38
    BP увеличила поставки попутного газа SOCAR c АЧГ почти на 17%

    Компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited в январе-сентябре 2025 года передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 2,1 млрд кубометров попутного газа, добытого на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации оператора блока компании "BP-Azerbaijan".

    В январе-сентябре 2024 года SOCAR было передано 1,8 млрд кубометров попутного газа с АЧГ. Таким образом, за 9 месяцев 2025 года этот показатель увеличился на 16,7%.

    Ежесуточно в отчетный период текущего года SOCAR получала в среднем 8 млн кубометров попутного газа против показателя годом ранее 6,5 млн кубометров в сутки.

    Остальной объем добытого с блока АЧГ попутного газа был повторно закачан в коллектор для поддержания давления.

    АЧГ газ попутный газ BP-Azerbaijan SOCAR
    AÇG-dən SOCAR-a verilən səmt qazının həcmi 17 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    13:35

    Марк Рютте: НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

    Другие страны
    13:27

    В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофы

    Милли Меджлис
    13:27

    BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%

    Энергетика
    13:22

    Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

    В регионе
    13:18

    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    Бизнес
    13:15

    BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:15

    В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

    Другие страны
    13:11

    Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:09
    Фото

    СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме

    Медиа
    Лента новостей